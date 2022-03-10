Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile üçlü toplantı öncesinde görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile üçlü toplantı öncesinde görüştü

10.03.2022 10:22
Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile üçlü toplantı öncesinde görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer alacağı üçlü zirve öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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