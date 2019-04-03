Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı Dimitrov'la Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı Dimitrov'la Görüştü

53 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı Dimitrov'la Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'a geldi. Çavuşoğlu temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Makedonya, Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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