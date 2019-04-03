Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı Dimitrov'la Görüştü
44 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington
'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov'la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'a geldi. Çavuşoğlu temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
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