Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı Dimitrov'la Görüştü
1 saat önce
- Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'la görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la görüştü.
- Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'la görüştü
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Washington
'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'a geldi. Çavuşoğlu temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:07 Kaynak: İHA
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