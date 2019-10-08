Bakan çavuşoğlu, lavrov ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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