Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - DOHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Doha, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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