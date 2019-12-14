Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - DOHA