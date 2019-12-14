Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi
Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
19:40 Cumhurbaşkanı erdoğan hamas siyasi büro başkanı haniye ile görüştü - Son Dakika
19:39 Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - Son Dakika
19:36 AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]