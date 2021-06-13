Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetiyle birlikte Trablus'a vardı.

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