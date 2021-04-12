Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la bir araya geldi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'la görüştü.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye-Libya dostluğunun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.

Görüşmenin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi I. Toplantısı öncesinde yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tarihi süreçte kardeş Libya'ya desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.