Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed El Tahir Siyala ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed El Tahir Siyala ile görüştü.
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