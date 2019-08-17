Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile görüştü

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed El Tahir Siyala ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed El Tahir Siyala ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]