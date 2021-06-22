Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler ve Almanya 'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacağı belirtilerek Konferansta, Libya'da 24 Aralık 'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi. - ANKARA

Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti