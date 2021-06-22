Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacağı belirtilerek Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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