Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine meclise gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabi ki tezkere konusunda karar onlarındır ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi.


MHP'ye gidecek misiniz? sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli mesaj gönderdi, 'Bizim zaten tutumumuz belli biz tezkereyi destekliyoruz. Bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok diğer partileri bilgilendirsin ' demişler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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