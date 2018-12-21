Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidecek

Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidecek

4 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Aralık Cumartesi günü Libya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Aralık Cumartesi günü Libya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala'nın daveti üzerine bu ülkeye yarın günübirlik ziyarette bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde Çavuşoğlu'nun Libyalı mevkidaşının yanı sıra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşmesi ve Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Aralık, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı

Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:04:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]