Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidecek
4 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Aralık Cumartesi günü Libya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 22 Aralık
Cumartesi günü Libya
'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı
Muhamed Tahir Siyala'nın daveti üzerine bu ülkeye yarın günübirlik ziyarette bulunacak.
Ziyaret çerçevesinde Çavuşoğlu'nun Libyalı mevkidaşının yanı sıra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşmesi ve Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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