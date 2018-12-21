Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidiyor

Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidiyor

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle 22 Aralık'ta Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu Libya'ya Gidiyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle 22 Aralık'ta Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde mevkidaşı Tahir Siyala'nın yanısıra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri'yle görüşecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:01 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık, Libya, Politika
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