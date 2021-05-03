Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gitti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gitti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız; Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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