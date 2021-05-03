Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gitti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gitti

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gittiDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gitti DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız; Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. ANKARA, -



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