Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bizim amacımız; ateşkesi tesis etmek, siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantının ardından mevkidaşı Acuil ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


"Güney Sudan üzerindeki ambargoları doğru bulmuyoruz"


Güney Sudan ile birçok alanda işbirliği yapılacağını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle ikili ticaret hacmine baktığımızda 3 milyon dolar civarında. Güney Sudan'ın çok ciddi potansiyeli olduğunu görüyoruz. Birçok alanda zenginlikleri var. Tecrübe paylaşımı dahil her türlü desteği Güney Sudan'a vereceğiz. Geçiş hükümeti ile birlikte ülke istikrara kavuştuktan sonra bu potansiyelin değerlendirileceğini düşünüyoruz. İnsani ve kalkınma alanlarında ekonomilerinin güçlenmesi için her alanda desteğimiz sürecek. Biz Güney Sudan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Güney Sudan üzerindeki ambargoları doğru bulmuyoruz. Tam tersine Güney Sudan'ı desteklemeliyiz. Bölgenin istikrarı, huzuru barışı her şeyden önemli. Öğrenci burslarına devam edeceğiz. Bu sayıyı önümüzdeki süreçte artırırız. Kültürel iş birliği anlaşması yetişseydi bugün imzalayacaktık. Ama kısa sürede müzakereleri tamamlayıp imzalayacağız. Hukuki alt yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afrika Birliği zirvesinin 3'üncüsünü İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Güney Sudan'ın katılmasından mutluluk duyarız" dedi.


"Bunun ne zaman, nasıl olacağı, kapsamının ne olacağına hükümet verecek"


Libya ile imzalanan mutabakat zaptına bakıldığında güncellenmiş anlaşma metni içinde tecrübe paylaşımı, bilgi teknoloji paylaşımı gibi birçok işbirliği olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Meclisimiz Cumhurbaşkanlığı kabinesine gerektiğinde Libya'ya asker gönderme yetkisini verdi. Tezkereyi onayladı. Bunun ne zaman, nasıl olacağı, kapsamının ne olacağına hükümet verecek" diye konuştu.


"Tek çözüm yolu, siyasi çözümdür Libya'da"


Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olunduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bizim amacımız; ateşkesi tesis etmek, siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da. Sudan ve Güney Sudan'da olduğu gibi. Sudan ve Güney Sudan arasındaki diyaloğu destekliyoruz ülke olarak" şeklinde konuştu.


"Sudan'ın barış içinde olması Güney Sudan'ın da barış içinde yaşaması demektir"


Türkiye ve Güney Sudan'ın tarihi bağlarla bağlı olduğunu ifade eden Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ise, "İkili ilişkilerimizi derinleştirmek, Güney Sudan'daki zenginlikleri paylaşmak için buradayım. Pek çok yatırım alanı söz konusu ülkemizde. Hem teknik deneyim hem tecrübelerinizden yararlanıp güzel işler çıkaracağız. Yatırım fırsatlarını, ticareti göden geçiriyoruz. Güney Sudan kurumlarını bu geçiş sürecinde yenileyecek. Bu süreçte sizlerden deneyimleri alıyor olacağız. Ülkede ekonomimizi geliştirmenin yollarını arayacağız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sudan'ın barış içinde olması Güney Sudan'ın da barış içinde yaşaması demektir Türkiye'nin Afrika'daki yolu çok kilit bir görev taşımakta. Hem kıtada hem ülkede bizler için çok önemli bir yer teşkil etmekte. Ne kadar diyalog, müzakere olursa ilerlememize yardımcı olacaktır. Barış anlaşmasının nihayete varması içinde önemli olacaktır. Barış anlaşmasına karar verildi. Bu süreçteki desteği için Türkiye'ye müteşekkirim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güney Sudan, Sudan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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