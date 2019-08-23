Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi. Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı TFF'den Emine Bulut kararı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]