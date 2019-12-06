Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, lübnan dışişleri bakanı gebran bassil ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu, lübnan dışişleri bakanı gebran bassil ile görüştü - Son Dakika

Bakan çavuşoğlu, lübnan dışişleri bakanı gebran bassil ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü

Bakan çavuşoğlu, lübnan dışişleri bakanı gebran bassil ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
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