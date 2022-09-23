Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü

23.09.2022 02:27

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika
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