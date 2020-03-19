Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferans uygulamasıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferans uygulamasıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, salgına karşı ortak mücadele, ikili ilişkiler, Suriye, Libya ve Avrupa Birliği (AB) konularının ele alındığını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Çeşme'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]