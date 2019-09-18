Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Macaristan'da
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Bakan Çavuşoğlu Macaristan'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Macaristan'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Budapeşte tanıtım ofisinin açılışına katılmak için geldiği Macaristan'da Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesi bekleniyor.

Kırgızistan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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