Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, gereğini yapacağız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırması ile ilgili, "Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü korumak için her türlü adımı atacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nın '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak için Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki programda basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "İl ziyaretleri vesilesiyle, milletimizin bizden beklentilerini dinliyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ege'deki haklarımızın korunmasında Muğla çok önemli. Turizm diplomasisini destekliyoruz. Daha nitelikli turizm için çalışıyoruz. Tarihi, doğası ve insanıyla önemli değer olan Muğla'ya çok teşekkür ediyoruz. Her coğrafyada etkiliyiz. Hem doğuyla hem batıyla konuşabilmemiz dış politikamıza güç katıyor. Avrupa'nın ortasındaki savaş, salgın, terörizm gibi sunmalar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğine çözüm arayışımız sürüyor. Hizmet sevdamız Türkiye'nin her alanına yayıldı" diye konuştu.