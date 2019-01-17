Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı Mevkidaşı ile Düzenledikleri Ortak Basın Toplantısının Ardından...

Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı Mevkidaşı ile Düzenledikleri Ortak Basın Toplantısının Ardından...

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenledkleri ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenledkleri ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Makedonya, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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