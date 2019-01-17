Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
21 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlediANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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