Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü
Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

25 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştüBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ile görüştü. Çavuşoğlu sonrasında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek NAM Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Savunma Bakanları, Türkiye için toplanıyor: Konu başlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaşanan gerilim
LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rus bakanın, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüşmesi televizyonda yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:23:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]