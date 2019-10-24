Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

22 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ile görüştü. Çavuşoğlu sonrasında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek NAM Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılacak.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Malezya, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü Yargı Reformu Strateji Belgesi yasallaştı: Avukatlara yeşil pasaport hakkı verildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]