Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü
6 saat önce
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
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