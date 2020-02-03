Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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