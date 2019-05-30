Bakan Çavuşoğlu Malezyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
, Suudi Arabistan
'da Malezya Dışişleri Bakanı
Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama Çavuşoğlu, "Malezya ve Pakistan, Türkiye
için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak, işbirliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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