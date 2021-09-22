Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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