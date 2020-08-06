Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü - Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Karşılama detaylar Çavuşoğlu - Vella görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Karşılama detaylar
Çavuşoğlu - Vella görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
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7.08.2020 00:27:32. #1.13#
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