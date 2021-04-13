ANKARA Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Malta Dişişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini, firmalarımızın Malta'daki yatırımlarını ve İş Konseyi'nin toplanmasını, sağlık alanı dahil, iş birliği imkanlarını ele aldık. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.