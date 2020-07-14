Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo
İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:29 Kaynak: AA
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