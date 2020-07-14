Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo

İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.