Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini Ziyaret Etti
9 saat önce
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı
Melüt Çavuşoğlu, Malta
Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.
Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, programı kapsamında Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti. Çavuşoğlu şehitlikteki anıt defterini imzalayarak şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. - VALLETTA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:55 Kaynak: İHA
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