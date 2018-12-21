Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini Ziyaret Etti

Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini Ziyaret Etti

8 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret ettiVALLETTA - Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti

VALLETTA - Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti.
Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, programı kapsamında Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyaret etti. Çavuşoğlu şehitlikteki anıt defterini imzalayarak şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi Kanuni ve Besteci Cüneyd Kosal Hayatını Kaybetti

Savaş Uçakları, Tunceli'de Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı Bakan Dönmez, Hakkari'ye Doğal Gaz Ulaştırıldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:12:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]