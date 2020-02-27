Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diplomasi ve siyaset konulu programa katıldı.

Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diplomasi ve siyaset konulu programa katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir dizi ziyaret için Mardin'e geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi dış politika atölyesini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, buradaki programının ardından bir otelde düzenlenen STK'larla diplomasi ve siyaset konulu söyleşi programına katıldı.


Basın kapalı olan programın ardından Bakan Çavuşoğlu, Mardin siyaset akademisindeki toplantıya katılacak. - MARDİN

Siyaset, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı
Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:35:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]