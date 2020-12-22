Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

22.12.2020 08:00
Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi. İkili mevkidaş, yapılan anlaşmalar gereği personel eğitim mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

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