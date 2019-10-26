Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD'nin yakalanması için başıma 3 milyon dolar ödül koyduğu töröristle fotoğrafları var ve PKK'nın önde gelen teröristlerinde bir tanesidir. Turkiye'deki bir çok terör saldırısının sorumlusudur" dedi.

(İHA)