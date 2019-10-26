Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir"
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Bakan Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir.

Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD'nin yakalanması için başıma 3 milyon dolar ödül koyduğu töröristle fotoğrafları var ve PKK'nın önde gelen teröristlerinde bir tanesidir. Turkiye'deki bir çok terör saldırısının sorumlusudur" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mazlum Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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