Bakan Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD'nin yakalanması için başıma 3 milyon dolar ödül koyduğu töröristle fotoğrafları var ve PKK'nın önde gelen teröristlerinde bir tanesidir. Turkiye'deki bir çok terör saldırısının sorumlusudur" dedi.
(İHA)
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