Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü - Son Dakika
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Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştü

Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü

Mesut Barzani, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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