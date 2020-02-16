Son Dakika › Dünya › Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştü - Son Dakika Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştü
7 saat önce
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi