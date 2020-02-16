Bakan Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü

17 dakika önce

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü, System.String[]

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

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Mesut Barzani, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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