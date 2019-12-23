Bakan Çavuşoğlu: "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis'te gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis'te gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 8.'si düzenlenen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen 8. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bildiriye imza atarak kameraların karşısına geçti.


Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu toplantıdan ve gösterilen misafirperverlikten ötürü Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'ye teşekkür ederek, "Gürcistan ve Azerbaycan'la mükemmel ilişkilerimiz var. Yakın işbirliğimiz ve dayanışmamızla bölgedeki tüm komşulara örnek oluyoruz. Böyle bir mekanizmanın ikili ve bölgesel konuların görüşülmesi için etkili bir platform sağladığına inanıyoruz. İşbirliği mekanizmalarımız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.


"Bakü-Tiflis- Kars demir yolu kapasitesinin arttırılmasına devam"


Çavuşoğlu bugünkü toplantının başarılı olduğunu belirterek, "Bugün, geçtiğimiz yıl İstanbul'da imzaladığımız kalkınma ile ilgili olan ortak bildiriyi inceledik ve üç taraflı sektörel işbirliği eylem planını da kabul ettik. Pratik işbirliği alanları ve somut projelerle işbirliğini derinleştirmeyi planlıyoruz. Sevgili meslektaşlarımın da söylediği gibi bu projeler enerji, ulaşım, ticaret turizmi, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi alanlarda uygulanacak" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, "Üç ülke arasındaki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticari ilişkileri daha da geliştirmekte kararlıyız. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Ticaret değerimizi arttırmak, ticaret katını kolaylaştırmak için gümrük prosedürlerini uyumlu hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.


Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) de değinen Bakan Çavuşoğlu, "TANAP ve Güney Gaz Koridorunu da görüştük. Doğu ve Orta Avrupa'daki dostlarımızı, Trans Adriyatik Boru Hattı projesinin hayata geçirilmesi konusunda teşvik etmemiz gerektiğini tartıştık. Bu proje, bölgenin ve Avrupa'nın da enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin ekonomik işbirliğini daha da artıracak projelere katkıda bulunacağını vurguladık" dedi.


"Mevcut çatışmalar barışçıl yollarla çözülmeli"


Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik verilen desteği yineleyen Çavuşoğlu, "Bu devletlerin uluslararası kabul görmüş sınırlarındaki mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz. Teröre karşı mücadelede dayanışmamızı da yineliyoruz. Bu nedenle bugün ortak çıkarlarımızı birçok yönüyle ele aldık" ifadelerini kullandı. - TİFLİS

Azerbaycan, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edildi
80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz

Son Dakika Haberleri
22:25 Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Son Dakika Haber
22:20 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış - Son Dakika Haber
22:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de barıştan Libya'da mutabakattan geri adım atılmayacak" - Son Dakika Haber
22:13 Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
22:11 Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika Haber
21:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız - Son Dakika Haber
20:41 Müşterisine getirdiği masa sonu oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu: "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]