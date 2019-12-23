Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis'te gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 8.'si düzenlenen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen 8. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bildiriye imza atarak kameraların karşısına geçti.



Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu toplantıdan ve gösterilen misafirperverlikten ötürü Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'ye teşekkür ederek, "Gürcistan ve Azerbaycan'la mükemmel ilişkilerimiz var. Yakın işbirliğimiz ve dayanışmamızla bölgedeki tüm komşulara örnek oluyoruz. Böyle bir mekanizmanın ikili ve bölgesel konuların görüşülmesi için etkili bir platform sağladığına inanıyoruz. İşbirliği mekanizmalarımız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Bakü-Tiflis- Kars demir yolu kapasitesinin arttırılmasına devam"



Çavuşoğlu bugünkü toplantının başarılı olduğunu belirterek, "Bugün, geçtiğimiz yıl İstanbul'da imzaladığımız kalkınma ile ilgili olan ortak bildiriyi inceledik ve üç taraflı sektörel işbirliği eylem planını da kabul ettik. Pratik işbirliği alanları ve somut projelerle işbirliğini derinleştirmeyi planlıyoruz. Sevgili meslektaşlarımın da söylediği gibi bu projeler enerji, ulaşım, ticaret turizmi, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi alanlarda uygulanacak" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "Üç ülke arasındaki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticari ilişkileri daha da geliştirmekte kararlıyız. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Ticaret değerimizi arttırmak, ticaret katını kolaylaştırmak için gümrük prosedürlerini uyumlu hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.



Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) de değinen Bakan Çavuşoğlu, "TANAP ve Güney Gaz Koridorunu da görüştük. Doğu ve Orta Avrupa'daki dostlarımızı, Trans Adriyatik Boru Hattı projesinin hayata geçirilmesi konusunda teşvik etmemiz gerektiğini tartıştık. Bu proje, bölgenin ve Avrupa'nın da enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin ekonomik işbirliğini daha da artıracak projelere katkıda bulunacağını vurguladık" dedi.



"Mevcut çatışmalar barışçıl yollarla çözülmeli"



Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik verilen desteği yineleyen Çavuşoğlu, "Bu devletlerin uluslararası kabul görmüş sınırlarındaki mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz. Teröre karşı mücadelede dayanışmamızı da yineliyoruz. Bu nedenle bugün ortak çıkarlarımızı birçok yönüyle ele aldık" ifadelerini kullandı. - TİFLİS