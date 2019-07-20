Bakan Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye konularını görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye
konularını görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:42
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