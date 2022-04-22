Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü

22.04.2022 21:10
Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika yolunda Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a uğradıklarını belirterek, "Görevine yeni başlayan Moritanya Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Salem Ould Merzoug'u tebrik ettik. Büyükelçiliklerimizin yeni binalarının inşası için 'Karşılıklı Arsa Tahsisi Protokolü'nü imzaladık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü - Son Dakika


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