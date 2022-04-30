Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefete tepki) Kendi ülkesini hor görmek, başkalarına şikayet etmek doğru bir yaklaşım değil" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'na Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye ve parti ilçe başkanları ile parti yönetimi katıldı.

Katılımcılar, video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmanı dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, vefa iftarı için teşekkür ederek, Türkiye'nin her bir ilinde AK Parti'nin iftar sofrası düzenlediğini ifade etti.

Dünyada ve bölgede yaşanan sorunlara değinen Çavuşoğlu, milletin serzenişine kulaklarını kapatmadıklarını, milletin taleplerini duymazdan gelmediklerini, sorumlulukları olduğunu ve bunları çözmenin görevleri olduğunu vurguladı.

"Türkiye'yi küçük göstermeye çalışmak ne olursa olsun, kim olursa olsun, yani özellikle muhalefet için söylüyorum, bu Türkiye'ye yakışan bir tavır değildir. Haksızlıktır, kendi milletini, ülkesini hor görmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Başkalarına şikayet etmek doğru bir yaklaşım değildir." diyen Çavuşoğlu, başkalarından talimat alarak Türkiye'de politika üretmenin doğru bir şey olmadığını vurguladı.

Bunun bağımsız Türkiye anlayışına aykırı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız biraz önce söyledi. Türkiye'de bir yargı süreci var, hep gördük ki yargı, zamanı geldiğinde gerekli kararı verir. Kararını verdi de Osman Kavala ile ilgili. Türk yargısı sadece bir kişiyle ilgili mi karar veriyor? Binlerce, milyonlarca davalar var. Belirli bir zaman içinde neticelenir. Davaların hızlı neticelenmesi için yargılama sürecinin hızlı olabilmesi için tutukluluk süresinin kısa olabilmesi için reformlar yaptık, yapıyoruz. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili yargı kararları varken, bazı ülkeler neden Osman Kavala'yı ön plana çıkarıyorlar?

Bizim Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var, Türk var. Orada da Türklerle ilgili davalar, mahkumiyetler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'de de oluyor. Almanya kendi vatandaşı için benim büyükelçimi neden Dışişleri Bakanlığına çağırıyor, sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar, bundan. Biz de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gereğini yaptık. Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık."

Büyükelçilerin görevinin belli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, büyükelçilerin ülkesini temsil etmek, bilgi toplamak gibi tanımlarının olduğunu anlattı.

Viyana Sözleşmesi ile büyükelçilerin sınırlarının da belli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İşte o Viyana Sözleşmesi'ni bir kere aşmaya kalktılar, hepsini sınır dışı edecektik sonra geri adım attılar. Uyardık, bir daha tekrarlamayın diye. Ama görüyorsunuz içeride belli partilere talimat verip, onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Türkiye'de kararı Türk milleti verir." dedi.

(Sürecek)