Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da Çin, Fransa, Romanya, Ürdün, Kuveyt ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da Çin, Fransa, Romanya, Ürdün, Kuveyt ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Konferansı Tanıtımına katılmasının ardından mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Romanya Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez
Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun İran, Ortadoğu'da gerginliği düşürmek istedi ancak Suudi Arabistan onlara kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 04:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]