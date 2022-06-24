Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2)

24.06.2022 21:23
Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2)

'DÜNYADAKİ 255 MİSYONUMUZA DA TALİMATIMIZ AÇIKTIR'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da, Vali Hulusi Şahin ve Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

'DÜNYADAKİ 255 MİSYONUMUZA DA TALİMATIMIZ AÇIKTIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da, Vali Hulusi Şahin ve Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti İl Gençlik Kolları ile bir araya geldi. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden Çavuşoğlu, höyük ile ilgili bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, Arslantepe Höyüğü'nde yaptığı açıklamada, medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'nun her bir köşesinde tarihi kalıntıların bulunduğunu söyledi. Bu medeniyetlerden birinin Arslantepe Höyüğü olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: ?"Arslantepe Höyüğü'nün geçmişi bugünden 8 bin yıl öncesine dayanıyor. İlk devlet geleneği ve bürokrasinin kalıntılarına burada rastlıyoruz. Böyle bir eseri, tarihi eseri UNESCO dünya miras kültür kaydına geçirmek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yerel yönetimler ve buradaki tüm yetkililerle çalışmaları oldu ve 2020 yılında bu kayıt gerçekleşti, 19. eser olarak Türkiye'den. Şu anda farklı alanlarda yapılan çalışmalar, başvurular var. İnşallah onların da resmi kayıtları gerçekleşir. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak UNESCO Daimi Temsilcimiz ve Bakanlığımızda ilgili dairemizle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu çalışmalarına güçlü destek veriyoruz. Arslantepe Höyüğü'nün bakanlığım döneminde kaydettirilmesi benim için kişisel olarak ayrıca gurur vesilesidir. Genel anlamda Malatya'mızın ve Arslantepe Höyüğü'nün tanıtılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Dünyadaki 255 misyonumuza da talimatımız açıktır. Arkadaşlarımız zaten seve seve Türkiye'mizin her bir bölgesini ve Türkiye'nin tüm değerlerini tanıyorlar. Malatya ve Arslantepe Höyüğü'nün tanıtılması konusunda da çalışmalar yapıyorlar ve bunları birlikte devam ettireceğiz."


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Kaynak: DHA

Selahattin Gürkan, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2) - Son Dakika

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