Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı

30 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi.

Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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