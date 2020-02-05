Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' madalyası - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı "Dostluk" madalyasına layık gördü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Türk Konseyi'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alındığı toplantıya Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanlarının yan ısıra gözlemci üye Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı "Dostluk" madalyasına layık gördü.

(İHA)