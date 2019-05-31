Bakan Çavuşoğlu'na Mekke'de sevgi seli
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
'ın Mekke
kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların Çavuşoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu'na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti. O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Mekke'de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı
Merkezi'nde kucaklaştık" ifadelerini kullandı. - MEKKE
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