Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'na Mekke'de sevgi seli
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Bakan Çavuşoğlu'na Mekke'de sevgi seli

43 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'na Mekke'de sevgi seli, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların Çavuşoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu'na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti. O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Mekke'de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde kucaklaştık" ifadelerini kullandı. - MEKKE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Mekke, Politika
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