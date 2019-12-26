Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, akademi ve düşünce kuruluşlarının da iştirak ettiği 'Yeniden Asya Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Asya kıtasının yeniden yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin de bu kıtada kilit rol oynayacağını belirtti.

'ASYA'YA KENDİMİZİ İYİ TANITMADAN YOL ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerinin sürekli olarak gelişerek devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birine sahip olan Türkiye, Asya'da, Ortadoğu'yu saymazsak 32 büyükelçiliğe sahiptir. 10 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkesinin hepsinde büyükelçiliğimiz mevcuttur. Büyükelçilikler yanında 16 da başkonsolosluk açarak bağlarımızı güçlendiriyoruz. 2003 yılından bu yana Asya'da 13 yeni misyon açtık. Orta Asya ülkeleriyle zaten çok özel ilişkilere sahibiz. Aramızda temsilcileri bulunan çok sayıda Asya ülkesiyle de yakın münasebetlerimiz var. Ancak, bundan sonra Asya'yı iyi tanımadan ve Asya'ya kendimizi iyi tanıtmadan yol almamız mümkün değil."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerini almaya devam edeceğini de belirterek, "Dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'ASYA YENİDEN YÜKSELİYOR'

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın dünyanın ekonomik ağırlık merkezi haline geldiğini belirterek, "Asya yeniden yükseliyor. Biz de Asya'nın yükselişi karşısında, aynı zamanda bir Asyalı olarak, nasıl konum alacağımızı düşünmeliyiz. Asya'yı girişimci ve insani dış politikamızın merceğinden, ilk kez değil ama yeniden ele almalıyız. İşte bu yüzden açılımımıza Yeniden Asya adını verdik" ifadelerini kullandı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Asya'da da çatışma ve krizlerin olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İç çekişmeler, dini ve etnik çatışmalar, göç krizi, terörizm ve kökleri derin ikili sorunlar burada da mevcut. Türkiye olarak, arabuluculuk alanında ve insani konulardaki tecrübe ve duyarlılığımızdan istifadeyle, bu sorunların aşılmasına yapıcı katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 'Yeniden Asya' derken, aktif çok taraflı diplomasi kültürümüzü de devreye sokacağız. Bu bağlamda, dönem başkanlıklarını devraldığımız Asya İşbirliği Diyaloğu ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı da harekete geçireceğiz."


- Ankara
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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